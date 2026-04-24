الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

22:00

ريال مدريد

مجموعة مصر.. مصير مشاركة إيران في كأس العالم 2026 يصل للحكومة

كتب : محمد خيري

08:01 ص 24/04/2026

منتخب إيران

أثار وزير الشباب والرياضة الإيراني الجدل بشأن مشاركة منتخب إيران، في كأس العالم 2026، بعد تصريحات رسمية أكدت أن القرار النهائي لا يزال معلقًا بيد الحكومة الإيرانية.

وقال أحمد دونيامالي، وزير الشباب والرياضة، إن إعداد المنتخب للمونديال يسير بشكل طبيعي، إلا أن قرار المشاركة من عدمه يظل شأنًا حكوميًا في المقام الأول، وقد يخضع أيضًا لتقييم مجلس الأمن القومي.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالشراكة مع كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخب مصر ومنتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا، حيث من المقرر أن تُقام مبارياته داخل الولايات المتحدة.

مشاركة منتخب إيران في كأس العالم

وأوضح الوزير الإيراني أن المنتخب سيخوض معسكرًا خارجيًا خلال شهر مايو المقبل في إحدى الدول المجاورة، في إطار الاستعدادات، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار النهائي سيتوقف على توفر الظروف الأمنية المناسبة.

وأضاف أن هناك اجتماعات يومية لمتابعة أوضاع المنتخب، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بالاستعداد الكامل، سواء تم اتخاذ قرار بالمشاركة أو الانسحاب، في ظل تعقيدات المشهد الحالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار النهائي سيُحسم وفقًا للظروف السياسية والأمنية، بما يضمن سلامة البعثة وتحقيق المصلحة الوطنية.

إيران كأس العالم 2026 منتخب مصر

