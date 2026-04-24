اشتد الصراع في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال، بثنائية مقابل هدف، ليتساوى الثنائي بـ70 نقطة، مع تبقي 5 مواجهات للثنائي.

ما زال كلا الفريقين عرضة للتعثر، إذ لم يحقق مانشستر سيتي سوى فوزين متتاليين في الدوري، وقبل ثلاث مباريات فقط، فرطوا في تقدمهم بالتعادل مع وست هام ونوتنجهام فورست.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي وأرسنال في المباريات المتبقية، فسينهي كلا الفريقين الموسم برصيد 85 نقطة، هذا يعني أن المنافسة على اللقب ستحسم بطرق أخرى.

في حالة تساوي أرسنال ومانشستر سيتي.. كيف يحسم بطل الدوري؟

في حالة تساوي أرسنال ومانشستر سيتي في عدد النقاط، سيحسم اللقب بفارق الأهداف، وحتى الآن يتساوى الثنائي في فارق الأهداف بـ37 هدفا.

وإذا استمر التساوي في فارق الأهداف، سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف المسجلة، وفي هذه الحالة يتقدم مانشستر سيتي بـ3 أهداف.

ويملك مانشستر سيتي سجلاً حافلاً في هذا الوقت من العام. ففي آخر عشر مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز فريق بيب جوارديولا في 33 مباراة من أصل 44، ولم يخسر سوى مباراة واحدة.

وفي تلك المباريات، بلغ متوسط ​​نقاطهم 2.48 نقطة في المباراة الواحدة، وكان هذا هو العامل الحاسم في فوزهم باللقب في العديد من المنافسات الشرسة سابقاً.

أما أرسنال، فلديه سجل سيء في هذا الوقت من العام، ويبقى شهر أبريل الشهر الوحيد الذي حقق فيه ميكيل أرتيتا الفوز في أقل من نصف مبارياته كمدرب.

ولكن جميع مباريات أرسنال الخمس المتبقية في الدوري ستكون ضد فرق من النصف السفلي من جدول الترتيب، ولديهم أرقام جدية أمام هذه الفرق. إذ فازوا في 12 مباراة وتعادلوا في 3 من أصل 15 مباراة خاضوها ضد فرق تحتل حاليًا مراكز متأخرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلين 37 هدفًا ومستقبلين 8 أهداف فقط، وفقا لموقع الإحصائيات أوبتا.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا

هل يطبق في الدوري المصري؟.. اتحادات تنشر محادثات الحكام مع تقنية الفيديو



