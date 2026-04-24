استشهد ضابطان وأُصيب آخرون بجروح وصفها الأطباء بـ"الخطيرة"، اليوم الجمعة، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

قصف جوي يستهدف "مفترق بهلول"

أفادت مصادر فلسطينية، بأن القصف تركز في المنطقة المحيطة بـ "مفترق بهلول"، مما أدى إلى ارتقاء الشهداء على الفور، فيما سارعت الطواقم الطبية لنقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي لإنقاذ حياتهم.

وزارة الداخلية تنعى ضابطين من جهاز الشرطة

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، في بيان رسمي، عن استشهاد اثنين من ضباط جهاز الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية لدورية شرطية كانت تُمارس مهامها الميدانية في حي الشيخ رضوان.

وأوضح بيان الوزارة، أن القصف طال الدورية بالقُرب من مركز شرطة الشيخ رضوان، مما أسفر عن ارتقاء "النقيب عمران عمر اللدعة، والملازم أحمد إبراهيم القصاص".

استمرار استهداف الكوادر والتجمعات المدنية

يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة الغارات المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث يواصل استهداف التجمعات المدنية والكوادر الخدماتية والميدانية.

وتتزامن هذه الهجمات مع تصاعد حدة التوتر العسكري، مما يرفع حصيلة الضحايا اليومية ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.