استشهاد ضابطين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف دورية شرطة في غزة

كتب : مصطفى الشاعر

05:57 م 24/04/2026

قصف إسرائيلي على غزة

استشهد ضابطان وأُصيب آخرون بجروح وصفها الأطباء بـ"الخطيرة"، اليوم الجمعة، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

قصف جوي يستهدف "مفترق بهلول"

أفادت مصادر فلسطينية، بأن القصف تركز في المنطقة المحيطة بـ "مفترق بهلول"، مما أدى إلى ارتقاء الشهداء على الفور، فيما سارعت الطواقم الطبية لنقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي لإنقاذ حياتهم.

وزارة الداخلية تنعى ضابطين من جهاز الشرطة

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، في بيان رسمي، عن استشهاد اثنين من ضباط جهاز الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية لدورية شرطية كانت تُمارس مهامها الميدانية في حي الشيخ رضوان.

وأوضح بيان الوزارة، أن القصف طال الدورية بالقُرب من مركز شرطة الشيخ رضوان، مما أسفر عن ارتقاء "النقيب عمران عمر اللدعة، والملازم أحمد إبراهيم القصاص".

استمرار استهداف الكوادر والتجمعات المدنية

يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة الغارات المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث يواصل استهداف التجمعات المدنية والكوادر الخدماتية والميدانية.

وتتزامن هذه الهجمات مع تصاعد حدة التوتر العسكري، مما يرفع حصيلة الضحايا اليومية ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

غوة فلسطين إسرائيل

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
شئون عربية و دولية

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟