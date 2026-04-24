السكك الحديدية توضح أسباب تأخيرات قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية"

كتب : محمد نصار

04:20 م 24/04/2026

سكك حديد مصر

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسباب التأخيرات التي شهدتها بعض رحلات القطارات صباح اليوم على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى تنفيذ أعمال صيانة ضرورية للحفاظ على كفاءة البنية الأساسية.

وأشارت الهيئة إلى أن أعمال الصيانة جرت في نطاق حوش محطة بنها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026.

وأكدت الهيئة انتظام حركة القطارات على مختلف الخطوط وفق الجداول المحددة، متقدمة باعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات التي حدثت، معربة عن تقديرها لتفهمهم، ومؤكدة استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سلامة التشغيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

