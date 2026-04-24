كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسباب التأخيرات التي شهدتها بعض رحلات القطارات صباح اليوم على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى تنفيذ أعمال صيانة ضرورية للحفاظ على كفاءة البنية الأساسية.

وأشارت الهيئة إلى أن أعمال الصيانة جرت في نطاق حوش محطة بنها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026.

وأكدت الهيئة انتظام حركة القطارات على مختلف الخطوط وفق الجداول المحددة، متقدمة باعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات التي حدثت، معربة عن تقديرها لتفهمهم، ومؤكدة استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سلامة التشغيل.