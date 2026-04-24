الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

زد

الإسماعيلي

20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

22:00

ريال مدريد

يضم لاعب مصري.. أول فريق يهبط من الدوري السعودي للمحترفين

كتب : هند عواد

10:41 ص 24/04/2026

النجمة السعودي

أصبح فريق النجمة أول الهابطين من الدوري السعودي للمحترفين إلى الدرجة الأولى "يلو"، بعد هزيمة من التعاون، في الجولة 29.

خسر النجمة من التعاون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجوة 29 من الدوري السعودي للمحترفين، ليحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة.

ويضم النجمة السعودي، المصري نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك السابق، الذي انتقل إليه في الانتقالات الماضية.

تأكد هبوط النجمة إلى دوري يلو قبل 5 جولات من نهاية الموسم، مع هزيمته وفوز ضمك على الأخدود، إذ أن أقصى رصيد ممكن أن يصل إليه الفريق في حال الفوز في جميع المباريات المتبقية 26 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي وصل إليه ضمك، صاحب المركز الـ18.

وإذا خسر ضمك جميع مبارياته المقبلة وتوقف رصيده عند النقطة 26، سيتفوق على النجمة في المواجهات المباشرة، إذ انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل بينما فاز بثلاثية مقابل هدف في الدور الثاني.

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
لحظات حرجة بين الأزقة.. حريق أعلى عقار بجوار بنك في الدرب الأحمر
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع حرارة وتحذيرات من رياح وأمطار رعدية
