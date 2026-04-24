يضم لاعب مصري.. أول فريق يهبط من الدوري السعودي للمحترفين

أصبح فريق النجمة أول الهابطين من الدوري السعودي للمحترفين إلى الدرجة الأولى "يلو"، بعد هزيمة من التعاون، في الجولة 29.

هزيمة النجمة السعودي

خسر النجمة من التعاون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجوة 29 من الدوري السعودي للمحترفين، ليحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة.

ويضم النجمة السعودي، المصري نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك السابق، الذي انتقل إليه في الانتقالات الماضية.

هبوط النجمة

تأكد هبوط النجمة إلى دوري يلو قبل 5 جولات من نهاية الموسم، مع هزيمته وفوز ضمك على الأخدود، إذ أن أقصى رصيد ممكن أن يصل إليه الفريق في حال الفوز في جميع المباريات المتبقية 26 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي وصل إليه ضمك، صاحب المركز الـ18.

وإذا خسر ضمك جميع مبارياته المقبلة وتوقف رصيده عند النقطة 26، سيتفوق على النجمة في المواجهات المباشرة، إذ انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل بينما فاز بثلاثية مقابل هدف في الدور الثاني.

