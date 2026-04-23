نشر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام " صور جديدة له من مران الفريق استعداداً لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

ويلاقي فريق ليفربول نظيره فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل الموافق 25 أبريل، ضمن منافسات الجولة ال34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً على استاد "أنفيلد ".

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.