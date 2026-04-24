الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

إعلان

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كتب : هند عواد

12:54 م 24/04/2026 تعديل في 04:20 م

بيراميدز

تعرض بيراميدز لضربة قوية قبل مواجهة الأهلي، في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، بتعرضه للهزيمة من الزمالك وغياب لاعبين مؤثرين عن اللقاء.

وخسر بيراميدز من الزمالك، بهدف نظيف سجله خوان ألفينا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي، مساء الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من البطولة، ويتساوى الثنائي في عدد النقاط بـ44 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

يفقد بيراميدز خدمات 6 من لاعبيه في مباراة الأهلي المقبلة، إذ يغيب مروان حمدي وأحمد سامي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصولهما على بطاقة صفراء في مباراة الزمالك.

ويغيب مصطفى فتحي عن مباراة الأهلي، بعد إصابته بخلع في عظمة الترقوة، وغاب على إثر هذه الإصابة عن مواجهة الزمالك.

كما يغيب الثلاثي أسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد عاطف قطة بسبب الإصابة، إذ تعرض الأخير لكسر في الأنف ويجري عملية جراحية اليوم.

إعلان

إعلان

