خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:08 م 24/04/2026

وزارة الأوقاف

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، أن مديرية القليوبية أوقفت الشيخ عبد النظير هريدي مفتش بإدارة العبور عن العمل، وأحالته للتحقيق، بسبب تصريحاته عن الدكتور ضياء العوضي.

وشُيعت بعد صلاة الجمعة، جنازة الدكتور ضياء العوضي من مسجد التوحيد بالعبور، بعد وصول جثمانه من الإمارات، بحضور أقاربه وأصدقائه.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن مديرية أوقاف القليوبية قررت استدعاء الشيخ عبد النظير هريدي مفتش بأوقاف العبور، للتحقيق معه بديوان المديرية يوم الأحد المقبل، فيما من نسب إليه من تصريحات بشأن الدكتور ضياء العوضي.

وقال المصدر، إن المديرية ستبحث الجزاء اللازم تجاه الشيخ عبد النظير هريدي، بعد انتهاء التحقيقات، ومعرفة مدى صحة تصريحاته عن الدكتور ضياء العوضي، من عدمه.

كان الشيخ عبد النظير هريدي، قال إن الدكتور ضياء العوضي توفي يوم ولادته مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على حب الله له، ونحتسبه من الشهداء".

