حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : ميريت نادي

11:31 ص 24/04/2026 تعديل في 11:33 ص

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 76 و96 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.58 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع، بزيادة 81 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.61 جنيه للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.61 جنيه للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 84 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بزيادة 96 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.61 جنيه للشراء، و52.71 جنيه للبيع، بزيادة 83 قرشًا للشراء والبيع.

