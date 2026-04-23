الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

1 1
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

1 0
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

0 2
20:00

الأهلي

"ضد الحليب ويفضل أعضاء الحيوانات".. طاهي رونالدو السابق يكشف أسرار لياقته

كتب : نهي خورشيد

08:04 م 23/04/2026 تعديل في 08:07 م
  رونالدو
كشف الطاهي الإيطالي جورجيو باروني السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن أسرار حفاظه على لياقته البدنية، مؤكداً أنه يتجنب شرب الحليب لأنه "ضد الطبيعة".


نظام رونالدو الغذائي


وأوضح الطاهي في تصريحات لموقع Covers أن نظام رونالدو الغذائي يعتمد على التوازن، قائلاً:" يتناول كل شيء ولكن بطريقة صحية".


وأضاف:" الإفطار يتكون من أفوكادو مع قهوة، وبيض بدون سكر نهائياً، فيما يحتوي وجبة الغداء على دجاج أو سمك مع خضروات دائماً".


وتابع باروني:" الكربوهيدرات يحصل عليها من الخضروات، دون الحاجة إلى أطعمة مصنوعة من الدقيق مثل المعكرونة أو الخبز، واخيراً وجبة العشاء تكون خفيفة غالباً سمك أو لحم فيليه مع خضروات".


لماذا يتجنب رونالدو تناول الحليب


أكد باروني أن رونالدو لا يشرب الحليب، معتبراً أن استهلاكه غير طبيعي للبشر، إذ أوضح قائلاً: "الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشرب حليب حيوانات أخرى، ولا يفعل ذلك أي حيوان بعد الأشهر الأولى من حياته لهذا أرى أن الاستمرار في شرب الحليب حتى سن متقدمة أمر خاطئ".

اختلاف مع نجم السيتي


ويختلف رونالدو مع النجم النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سبق أن تحدث عن فوائد شرب الحليب الخام ضمن نظامه الغذائي، إلى جانب تناوله اللحوم الحمراء وأعضاء الحيوانات مثل الكبد والقلب.


كما أبدى باروني تأييده لتناول الأعضاء، قائلاً:"الكبد والقلب والدماغ أطعمة صحية للغاية، وهي بمثابة سوبر فود كريستيانو كان يحب الكبد أيضاً فهو غني بالحديد ومهم في النظام الغذائي".

ودائماً ما يحافظ أسطورة مانشستر يونايتد على مستوى بدني استثنائي، إذ يعرف بهوسه باللياقة والصحة ويتبع أساليب متقدمة للحفاظ على استمراريته، من بينها استخدام غرف العلاج بالتبريد "Cryotherapy" والعلاج بالأكسجين عالي الضغط.


كما أظهر رونالدو موقفه الرافض للمشروبات الغازية، عندما أبعد زجاجتي كوكا كولا خلال مؤتمر صحفي في كأس الأمم الأوروبية 2020.

مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ترامب: لن نبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا خدم مصالح الولايات المتحدة
موعد ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي
فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
