مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

البنك الأهلي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

سكتة قلبية أثناء اللعب.. وفاة لاعب الترجي التونسي السابق

كتب : هند عواد

03:15 م 24/04/2026

مايكل إنيرامو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي النيجيري مايكل إنيرامو، لاعب الترجي التونسي السابق، في صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بسكتة قلبية.

وفقا لموقع OwnGoalNigeria النيجيري، توفي مايكل إنيرامو أثناء اللعب في مدينة كادونا، إثر سكتة قلبية.

وسبق لمايكل إنيرامو اللعب لعدة أندية بارزة مثل الترجي التونسي، بشيكتاش، سيفاس سبور وإسطنبول باشاك شهير.

واعتزل مايكل إنيرامو كرة القدم في عام 2018، لكنه اعتاد على التدرب في ملعب مدرسة ابتدائية يقع في منطقة تدعى أونجوان يلوى في كادونا.

وأشار التقرير إلى أن مايكل كان بحالة جيدة في بداية التدريب وأكمل أول 45 دقيقة، قبل أن ينهار بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني من اللعب، وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.

يذكر أن إنيرامو رفض عرضا لتمثيل منتخب تونس، وخاض أول مباراة دولية له مع منتخب نيجيريا أمام تونس، وسجل هدفًا ضمن تصفيات كأس العالم 2010، كما خاض 10 مباريات دولية سجل خلالها 3 أهداف.

مايكل إنيرامو الترجي نيجيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

