أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة المنيا باب التصويت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بعد يوم انتخابي استمر نحو 8 ساعات متواصلة شهد انتظام العملية التصويتية داخل اللجان.

إقبال متوسط طوال اليوم

شهدت صناديق الاقتراع إقبالًا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك للمشاركة في اختيار ممثليهم في الانتخابات التي تُجرى لاختيار أعضاء تحت السن، إلى جانب التصويت على مقاعد النقابة العامة.

منافسة على مقاعد تحت السن

يتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالمنيا 3 مرشحين على مقعدين تحت السن، وهم صموئيل بطرس، والدكتور عبد الرحمن جمال، والدكتور محمد عزت، في سباق انتخابي لحصد ثقة الناخبين.

حسم مقعد فوق السن بالتزكية

فيما تم حسم مقعد فوق السن لصالح الدكتور خالد رؤوف بالتزكية، دون إجراء تصويت، لعدم وجود منافسين على المقعد.

التصويت على مقاعد النقابة العامة

كما شهدت الانتخابات تصويت أعضاء الجمعية العمومية على مقاعد النقابة العامة، والتي يتم التنافس فيها على 6 مقاعد على مستوى الجمهورية، بواقع 3 مقاعد تحت السن و3 مقاعد فوق السن، في إطار استكمال تشكيل الهيكل النقابي.