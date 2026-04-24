محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير أذربيجان سُبل تنشيط السياحة (صور)

كتب : رضا السيد

05:54 م 24/04/2026
    استقبال المحافظ للسفير
    لقاء محافظ جنوب سيناء والسفير
    جانب من اللقاء

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، السفير إلخان بولوخوف، سفير أذربيجان لدى مصر، اليوم الجمعة، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش زيارته إلى شرم الشيخ وحضوره ختام فعاليات سباق الهجن التنشيطي، الذي أُقيم بمضمار الهجن ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء.

بحث سبل تطوير التعاون المشترك

شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها القطاع السياحي، بما يسهم في تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، ودعم جهود جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

المحافظ يرحب بالسفير الأذربيجاني

رحب المحافظ بالسفير الأذربيجاني على أرض "مدينة السلام"، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط مصر وأذربيجان، وحرص محافظة جنوب سيناء على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المدن السياحية الأذربيجانية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

توسيع قاعدة الشراكات الدولية

أشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية تحرص على توسيع قاعدة الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات، بما يدعم خطط التنمية ويرسخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

السفير الأذربيجاني يشيد بشرم الشيخ

من جانبه، أعرب السفير إلخان بولوخوف عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تتمتع به شرم الشيخ من مقومات سياحية فريدة تجعلها من أبرز المقاصد السياحية عالميًا.
تأكيد قوة العلاقات بين الشعبين
أكد سفير أذربيجان قوة العلاقات بين الشعبين، واهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجال السياحي، من خلال تبادل الخبرات وتنشيط حركة السياحة بين المقاصد الأذربيجانية ونظيرتها في جنوب سيناء.

