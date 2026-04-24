يخص منتخب مصر.. إيطاليا ترفض مقترح المبعوث الأمريكي بشأن كأس العالم

رفض وزير الرياضة الإيطالي، أندريا عبودي، اقترح مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، بدلا من إيران.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي، طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبدال إيران بمنتخب إيطاليا في كأس العالم المقبلة.. اعرف التفاصيل.

إيطاليا ترفض المشاركة في كأس العالم

قال وزير الرياضة الإيطالي، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "غير مناسب، إمكانية إعادة تأهيل إيطاليا لكأس العالم 2026، والتي يُقال إن باولو زامبولي، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اقترحها على الفيفا، أمر غير ممكن أولاً، وغير مناسب ثانياً. لا أعرف ما هو الأهم. التأهل يبدأ من أرض الملعب."

وأثارت مشاركة إيران تكهنات واسعة النطاق بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وطلبت إيران نقل مبارياتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم 2026، وذلك للمرة الثالثة على التالي، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من البوسنة والهرسك في نهائي الملحق القاري.

