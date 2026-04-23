مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

تقنية الفراشة تمنح إنتر ميلان بطاقة التأهل لنهائي كأس إيطاليا.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

11:12 م 23/04/2026 تعديل في 11:13 م

جوسيب مارتينيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد جوسيب مارتينيز حارس مرمى نادي إنتر ميلان فريقه للتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد تقديمه أداءً قوياً خلال مواجهة كومو والتي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح النيراتزوري.


سر تألق حارس النيراتزوري


وأظهر الحارس الإسباني تقنية مستوحاة من عالم هوكي الجليد، لينجح في التصدي لعدد من الكرات الحاسمة أمام باتورينا ودايو وكاكرِيه، ساهمت في تأهل فريقه إلى الدور التالي.


واتسمت تصديات مارتينيز بتمركز جسدي مميز يهدف إلى تغطية أكبر مساحة ممكنة، من خلال فتح الذراعين بشكل واسع وتحركات سريعة للأرجل.


وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى أن هذا الأسلوب مستمد مباشرة من تقنية الفراشة "Butterfly" الشهيرة في هوكي الجليد.


شرح تقنية الفراشة


في هوكي الجليد، تعتمد تقنية الفراشة على هبوط الحارس على ركبتيه مع فرد واقيات الساقين والذراعين لتغطية الجزء السفلي من المرمى، مع إبقاء الأطراف العلوية مغطاة قدر الإمكان بهدف سد الزوايا أمام التسديدات.


انتقلت هذه التقنية إلى كرة الصالات، إذ عرفت باسم الصليب الإيبيري قبل أن تجد طريقها إلى كرة القدم التقليدية.


ظهور سابق للتقنية


لا يعد مارتينيز الوحيد الذي يستخدم هذا الأسلوب، إذ يشتهر به أيضاً حارسا المرمى مانويل نوير ومايك ماينان اللذان ساعدا في إعادة تعريف دور حارس المرمى الحديث.

جوسيب مارتينيز إنتر ميلان تقنية الفراشة كأس إيطاليا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا
بعد اختفائه في الحريق.. العثور على جثمان شاب بالقرب من شاطئ السخنة
نهاد أبو القمصان: عُرضت عليّ رشوة في قضايا حضانة ورفضت
أخبار

المزيد

