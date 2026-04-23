قاد جوسيب مارتينيز حارس مرمى نادي إنتر ميلان فريقه للتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد تقديمه أداءً قوياً خلال مواجهة كومو والتي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح النيراتزوري.



سر تألق حارس النيراتزوري



وأظهر الحارس الإسباني تقنية مستوحاة من عالم هوكي الجليد، لينجح في التصدي لعدد من الكرات الحاسمة أمام باتورينا ودايو وكاكرِيه، ساهمت في تأهل فريقه إلى الدور التالي.



واتسمت تصديات مارتينيز بتمركز جسدي مميز يهدف إلى تغطية أكبر مساحة ممكنة، من خلال فتح الذراعين بشكل واسع وتحركات سريعة للأرجل.



وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى أن هذا الأسلوب مستمد مباشرة من تقنية الفراشة "Butterfly" الشهيرة في هوكي الجليد.



شرح تقنية الفراشة



في هوكي الجليد، تعتمد تقنية الفراشة على هبوط الحارس على ركبتيه مع فرد واقيات الساقين والذراعين لتغطية الجزء السفلي من المرمى، مع إبقاء الأطراف العلوية مغطاة قدر الإمكان بهدف سد الزوايا أمام التسديدات.



انتقلت هذه التقنية إلى كرة الصالات، إذ عرفت باسم الصليب الإيبيري قبل أن تجد طريقها إلى كرة القدم التقليدية.



ظهور سابق للتقنية



لا يعد مارتينيز الوحيد الذي يستخدم هذا الأسلوب، إذ يشتهر به أيضاً حارسا المرمى مانويل نوير ومايك ماينان اللذان ساعدا في إعادة تعريف دور حارس المرمى الحديث.

