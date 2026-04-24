من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز

قبل 119 عاما ولدت الفكرة لعمر بك لطفي، عندما أراد تأسيس ناد يكون مقرا لتجمع طلبة المدارس العليا، بعد عام من تأسيس نادي "الرياضة العامة" في الإسكندرية على يد أنجيو بولاناكي. فكان النادي الأهلي.

ومنذ اليوم الأول يمتلك النادي الأهلي دورا وطنيا، بداية من اسمه وترجمته الإنجليزية تعني "ناشيونال" (أي "وطني")، مرورا بتأسيسه على يد رجال وطنيون، في وقت كان مصطفى كامل يقود حملة ضد الاحتلال البريطاني لمصر، وصولا إلى لون شعاره الأحمر "علم مصر وقتها".

الأهلي والتظاهرات أمام الإنجليز

في بطولة كأس السلطان حسين موسم 1922-1923، عندما فاز الأهلي على فريق الجيش البريطاني، حملت الجماهير الكأس من العباسية إلى مقر النادي في الجزيرة، في تظاهرات مرت من أمام معسكرات قصر النيل أمام أعين الإنجليز.

كما أن طلبة المدارس العليا "أغلب أعضاء النادي وقتها، قادوا التظاهرات، خلال ثورة 1919، وكان مقر النادي شاهدا على المناقشات والاجتماعات السياسية، خلال الثورة وبعدها، وفقا لكتاب "النادي الأهلي"، تأليف الناقد الرياضي حسن المستكاوي.

الأهلي وأم كلثوم يتحديان الإنجليز

في عام 1944، عندما منع الإنجليز نشر أي أخبار عن الملك، تحدى الأهلي الاحتلال، عندما أحيت أم كلثوم حفلا غنائيا في مقر النادي، بحضور الملك فاروق حفل، الذي كان يذاع مباشرة بالإذاعة.