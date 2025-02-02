كتب- محمد عبدالهادي:

في عالم كرة القدم، يعتاد المشجعون على رؤية اللاعبين يحتفلون مع زملائهم أو الجماهير بعد تحقيق إنجازات كبيرة، أو الظهور مع مسؤولين عند الانتقال لفريق جديد، لكن عندما يكون الظهور عائليًا، فالمشهد يصبح أكثر تأثيرًا وإنسانية هذا ما حدث مع النجم الجزائري سعيد بن رحمة.

سعيد بن رحمة ظهرت والدته إلى جانبه في لحظات فارقة من مسيرته، آخرها عند انضمامه لصفوف نيوم السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري قادمًا من ليون الفرنسي.

قصة حزينة وراء ظهور سعيد بن رحمة ووالدته الدائم

تعد والدة سعيد بن رحمة من أبرز داعميه في مسيرته الرياضية، حيث كانت ترافقه في انتقالاته الكروية، مثل توقيعه مع نادي نيوم السعودي.

بن رحمة قال في تصريحات سابقة لموقع ناديه وست هام الإنجليزي حينها، إنه الأصغر بين أشقائه وأنه بدأ لعب كرة القدم في الجزائر قبل أن ينتقل إلى فرنسا في سن الثانية عشر، حيث واجه صعوبات بسبب انفصال والديه.

وأكد اللاعب، أن والدته هي من ساندته بعد انفصال والده عنهم، وهي التي آمنت بقدراته في الظروف الصعبة، خاصة بعد انتقالهم إلى فرنسا، مشيرًا إلى أن انتقاله لوست هام كان بفضل والدته التي كانت تسانده في اتخاذ قراراته، كما كانت دائمًا حاضرة في حياته الرياضية، وأنها بمثابة والده ووالدته معًا.

ورغم تأثره بفقدان والده، الذي كان يشجعه ويدعمه، إلا أن والدته كانت تشكل له الدعم الأكبر، خاصة بعد فوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع وست هام في 2023.

سعيد بن رحمة ينتقل للدوري السعودي

أعلن نادي نيوم السعودي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي (يلو) التعاقد مع اللاعب سعيد بن رحمة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف النادي أن اللاعب انضم على سبيل الاعارة قادماً من ليون الفرنسي مع وجود بند شراء إلزامي في حال تأهل الفريق لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ترتيب نادي نيوم بالدوري السعودي

ويتصدر نادي نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي برصيد 37 نقطة.



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