الدوبامين هو هرمون السعادة والتحفيز في الدماغ، ويمكن تعزيز إفرازه بطرق بسيطة في حياتنا اليومية دون أدوية أو مصاريف كبيرة، فقط عبر عادات صغيرة متكررة.

تناول بروتين صحي في كل وجبة

وفق "talkspace"، يحتاج الجسم إلى الأحماض الأمينية لبناء الدوبامين، ركز في وجباتك على مصادر بروتين جيدة مثل اللحوم الخالية من الدهون، الأسماك، البيض، البقوليات والمكسرات.

البروتين يُزود الدماغ بالمواد الأساسية لصنع الدوبامين.

احصل على ضوء الشمس يوميًا

التعرض لأشعة الشمس المعتدلة يرفع مستويات فيتامين D، الذي يساعد في دعم وظائف المخ وتحسين المزاج بشكل عام، بما في ذلك نظام الدوبامين.

ينصح بقضاء 10–20 دقيقة خارج المنزل يوميًا في ضوء الشمس غير المباشر.

استمع للموسيقى التي تحبها بانتظام

الموسيقى التي تثير مشاعرك أو التي تستمتع بها تُحفز نظام المكافأة في الدماغ، مما يرفع الدوبامين بسرعة.

جرب إعداد قوائم تشغيل تلائم وقتك والمزاج للعمل، للاسترخاء، أو للمشي.

حقق أهدافًا صغيرة يوميًا

كلما أنجزت مهمة حتى البسيطة مثل ترتيب السرير أو شرب كوب ماء يطلق الدماغ دفعة من الدوبامين كمكافأة.

قسم مهامك إلى خطوات صغيرة، واكتبها وعلّم عليها عند الانتهاء منها.

مارس التأمل أو الاسترخاء الذهني

التأمل البسيط يوميًا يساعد في تهدئة الذهن وتقليل التوتر، كما أنه مرتبط بزيادة في إفراز الدوبامين.

خصص 5–10 دقائق يوميًا للتركيز على التنفس أو الاسترخاء الذهني.

الحركة والنشاط البدني المنتظم

الرياضة المشي، تمارين القلب، أو حتى تمارين التمدد الخفيفة تحفز الدماغ على إنتاج المزيد من الدوبامين وتحسين الحالة المزاجية والطاقة بشكل عام.

عزّز صحة أمعائك بالبروبيوتيك

صحة الأمعاء تؤثر على الدماغ، وينتج بعض سلالات البكتيريا مادة تشبه الدوبامين.

تناول الأطعمة المخمرة مثل الزبادي، الكبوتشا، الكيمتشي يساعد في دعم هذه البكتيريا المفيدة.