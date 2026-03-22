شاركت المطربة جنات متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من داخل إحدى المنازل القروية وهي ترتدي ملابس منزلية.

جنات تقوم بإعداد العيش الصعيدي

ونشرت جنات الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت وهي تقوم بإعداد العيش الصعيدي بجوار الفرن.

وكتبت جنات تعليقًا على الفيديو: "تجربة العيش في الصعيد متعه رهيبه"، لتنال إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله عليكي"، "حلاوة ايدك يا بنت بلدي"، "احلى جنات"، "يا مرحب بيكي"، "أحلى عيش ده ولا إيه".

أعمال ونشاطات جنات الغنائية

وعلى جانب آخر، تواصل جنات نشاطها الفني، حيث تحرص على طرح أعمال غنائية متنوعة بين الرومانسي والدرامي، وحققت نجاحًا لافتًا بعدد من الأغاني التي لاقت انتشارًا واسعًا بين جمهورها في مصر والوطن العربي.

كما شاركت مؤخرًا في حملة إعلانية لإحدى العلامات التجارية المتخصصة في المنتجات الغذائية، في شهر رمضان الماضي، حيث ظهرت من خلالها بشكل مميز، وقدمت أغنية دعائية حازت على إعجاب الجمهور.

اقرأ أيضًا..

ريم سامي تتألق بإطلالة شتوية أنيقة تخطف الأنظار

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينمات