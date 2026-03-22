رسميا.. كيروش يرحل عن تدريب منتخب عمان وإعلان بديله

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، بشكل رسمي، إنهاء التعاقد مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد فترة قصيرة قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

وفي بيان رسمي، توجه الاتحاد بالشكر إلى كيروش على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.

وفي خطوة سريعة لتعويض الرحيل، أعلن الاتحاد تعيين المدرب المغربي طارق السكتيوي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة المرحلة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

كيروش يرفض الاستمرار بسبب الظروف الراهنة

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى اعتذار كيروش عن الاستمرار في منصبه، على خلفية الظروف الراهنة في المنطقة، وهو ما عجّل بإنهاء التعاقد، بعدما تولى المهمة في يوليو الماضي.

يُذكر أن كيروش خاض مع المنتخب العماني 11 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، مقابل 4 هزائم و3 تعادلات، قبل أن يُسدل الستار على تجربته مع المنتخب.