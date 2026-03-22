الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

فاركو

رسميا.. كيروش يرحل عن تدريب منتخب عمان وإعلان بديله

كتب : محمد خيري

12:44 م 22/03/2026

كارلوس كيروش

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، بشكل رسمي، إنهاء التعاقد مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد فترة قصيرة قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

وفي بيان رسمي، توجه الاتحاد بالشكر إلى كيروش على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.

وفي خطوة سريعة لتعويض الرحيل، أعلن الاتحاد تعيين المدرب المغربي طارق السكتيوي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة المرحلة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

كيروش يرفض الاستمرار بسبب الظروف الراهنة

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى اعتذار كيروش عن الاستمرار في منصبه، على خلفية الظروف الراهنة في المنطقة، وهو ما عجّل بإنهاء التعاقد، بعدما تولى المهمة في يوليو الماضي.

يُذكر أن كيروش خاض مع المنتخب العماني 11 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، مقابل 4 هزائم و3 تعادلات، قبل أن يُسدل الستار على تجربته مع المنتخب.

كيروش منتخب عمان الدوري العماني

هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي
