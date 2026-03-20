الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

ريال سوسيداد

أحمد أيمن منصور: ثقتنا كبيرة في عبور شباب بلوزداد بكأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 20/03/2026
أكد أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على جاهزية زملائه لمباراة العودة أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


أبرز تصريحات أحمد أيمن منصور عن مواجهة شباب بلوزداد


وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل المواجهة: "لدينا ثقة كبيرة في التأهل، واللاعبون جاهزون تماماً للمباراة".


وأضاف نجم الفريق البورسعيدي:" هدفنا واحد فقط وهو التأهل، ولا نشعر بالقلق من الحضور الجماهيري".


موعد مباراة الإياب بين المصري وشباب بلوزداد


يستضيف ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، مباراة الإياب يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.


طاقم تحكيم مواجهة الإياب


يقود اللقاء الحكم زيمبابوي برايتون تشيميني، ويعاونه أرسينيو مارينجول من موزمبيق كمساعد أول، ومالوندي شاني يانيس من الكونغو كمساعد ثاني، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى تقنية الفيديو الغاني دانيال ني لاريا المهمة، بمساعدة الليبي عبد الرزاق أحمد.

إقرأ أيضاً:

السودان بدلًا من إسبانيا.. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة مباراة مصر الودية


اتحاد الكرة يعلن عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
اليوم الـ20 للحرب في إيران: استهداف "الشبح الأمريكي" وحصانة لمنشآت الطاقة
كريستيانو رونالدو يحيي ذكرى والده برسالة مؤثرة في عيد الأب.. ما هي؟
أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام عيد الفطر
هددوا باغتيال بوتين.. كيف نقرأ لعبة الروليت الروسية الإسرائيلية في حرب إيران؟
بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد