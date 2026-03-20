أكد أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على جاهزية زملائه لمباراة العودة أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



أبرز تصريحات أحمد أيمن منصور عن مواجهة شباب بلوزداد



وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل المواجهة: "لدينا ثقة كبيرة في التأهل، واللاعبون جاهزون تماماً للمباراة".



وأضاف نجم الفريق البورسعيدي:" هدفنا واحد فقط وهو التأهل، ولا نشعر بالقلق من الحضور الجماهيري".



موعد مباراة الإياب بين المصري وشباب بلوزداد



يستضيف ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، مباراة الإياب يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



طاقم تحكيم مواجهة الإياب



يقود اللقاء الحكم زيمبابوي برايتون تشيميني، ويعاونه أرسينيو مارينجول من موزمبيق كمساعد أول، ومالوندي شاني يانيس من الكونغو كمساعد ثاني، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى تقنية الفيديو الغاني دانيال ني لاريا المهمة، بمساعدة الليبي عبد الرزاق أحمد.

