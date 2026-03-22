عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مطولا اليوم الأحد 22 مارس، مع ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، لمناقشة كافة الأمور الخاصة بوضع النادي خلال الفترة الماضية.

وكان المارد الأحمر تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره الترجي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

بيان رسمي من الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

"نقدر تماما حالة الحزن والغضب لدى أعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه، بسبب نتائج فريق الكرة، الذي حظي بكل الدعم طوال الفترات الماضية، ولم يقدم المردود الذي يليق بالنادي ومكانته على الصعيدين المحلي والقاري".

"انطلاقًا من العلاقة الراسخة التي تربط بين الأهلي وأعضائه وجماهيره، والتي تتسم دومًا بالتكاتف والمصارحة لا سيما في مثل هذه المواقف، ونحن إذ نتحمل مسئولياتنا الكاملة، نود التأكيد على هذه النقاط:

- لدينا أخطاء فنية وإدارية ندركها وتداعياتها، لكن علاجها القاطع (يجري تجهيزه) يحتاج إلى فترة فاصلة وبعض الوقت ليكون على النحو الأمثل.

- هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، والبعض الآخر آجل مراعاة لمصلحة النادي في الحفاظ على ما تبقى من الموسم الكروي على مستوى القطاع بأكمله.

- إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل بمعرفة ياسين منصور، سيد عبد الحفيظ، وتشمل كل العناصر في القطاع بما يتسق مع شخصية النادي الأهلي ويتفق مع المعايير الاحترافية في كافة التخصصات.

- أعضاء وجماهير الأهلي الظهر والسند للنادي. هم من يتقدمون الصفوف دومًا في الدعم والمساندة عند أي أزمة. ونحن نثمن دورهم ونثق في إخلاصهم ووقوفهم خلف ناديهم في هذا الوقت، ونعدهم بتصحيح المسار.

الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا

وودع الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، من الدور ربع النهائي، بعدما تلقى الهزيمة أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا.

وتلقى المارد الأحمر، الهزيمة أمام الترجي في مجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، حيث تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يكرر فوزه في العودة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحالة من تراجع المستوى الكبير على الصعيدين المحلي والقاري، حيث ودع بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، بالإضافة إلى احتلال المركز الثالث في الدوري حتى الآن.

