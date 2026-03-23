الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

- -
14:30

مودرن سبورت

ريال مدريد يحقق الفوز على أتلتيكو بثلاثية في الدوري الإسباني

كتب : يوسف محمد

12:26 ص 23/03/2026
حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما أمس على حساب نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد في اللقاء كلا من، فينيسيوس جونيور في الدقيقتين، 52 و72، فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز ثنائية فريق أتليتكو مدريد في اللقاء كلا من، أديمولا لوكمان في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول وناويل مولينا في الدقيقة 66.

ترتيب ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 69 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب الـ73 نقطة من نفس عدد المباريات.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق أتليتكو مدريد عند النقطة رقم 57، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني من 29 مباراة أيضًا.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد ريال مدريد لملاقاة نظيره ريال مايوركا يوم السبت الموافق 4 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الإسباني، قبل أن يلاقي بايرن ميونخ يوم 7 من الشهر ذاته في دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني، يوم 4 أبريل المقبل، في تمام الساعة 4.15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

"بعد اكتمال عقد المتأهلين".. مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تفاصيل 48 ساعة من الموت الجماعي.. اعترافات المتهم بمذبحة كرموز
أخبار المحافظات

تفاصيل 48 ساعة من الموت الجماعي.. اعترافات المتهم بمذبحة كرموز
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
زووم

"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
أخبار المحافظات

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
أخبار و تقارير

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة