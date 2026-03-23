حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما أمس على حساب نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد في اللقاء كلا من، فينيسيوس جونيور في الدقيقتين، 52 و72، فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز ثنائية فريق أتليتكو مدريد في اللقاء كلا من، أديمولا لوكمان في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول وناويل مولينا في الدقيقة 66.

ترتيب ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 69 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب الـ73 نقطة من نفس عدد المباريات.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق أتليتكو مدريد عند النقطة رقم 57، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني من 29 مباراة أيضًا.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد ريال مدريد لملاقاة نظيره ريال مايوركا يوم السبت الموافق 4 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الإسباني، قبل أن يلاقي بايرن ميونخ يوم 7 من الشهر ذاته في دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني، يوم 4 أبريل المقبل، في تمام الساعة 4.15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

