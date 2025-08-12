شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انضمام داروين نونيز إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال

السعودي.

ويعد المهاجم الأوروجوياني هو اللاعب التاسع الذي حصد بطولة الدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى دوري روشن.

9 بطولات إنجليزية في الدوري السعودي

١.داروين نونيز (ليفربول)

٢.فيرمينيو (ليفربول)

٣.ساديو ماني (ليفربول)

٤.فابينيو (ليفربول)

٥.رياض محرز (مانشستر سيتي)

٦. ⁠كانسيلو (مانشستر سيتي)

٧. ⁠كوليبالي (تشيلسي)

٨. ⁠نجولو كانتي (تشيلسي)

٩. ⁠كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

وانضم نونيز للهلال قادما من ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 53 مليون يورو.