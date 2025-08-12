مباريات الأمس
9 بطولات إنجليزية في الدوري السعودي

10:10 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

رونالدو وجواو فيليكس

background

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انضمام داروين نونيز إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال
السعودي.

ويعد المهاجم الأوروجوياني هو اللاعب التاسع الذي حصد بطولة الدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى دوري روشن.

9 بطولات إنجليزية في الدوري السعودي

١.داروين نونيز (ليفربول)
٢.فيرمينيو (ليفربول)
٣.ساديو ماني (ليفربول)
٤.فابينيو (ليفربول)
٥.رياض محرز (مانشستر سيتي)
٦. ⁠كانسيلو (مانشستر سيتي)
٧. ⁠كوليبالي (تشيلسي)
٨. ⁠نجولو كانتي (تشيلسي)
٩. ⁠كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

وانضم نونيز للهلال قادما من ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 53 مليون يورو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

