

وكالات

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لصاروخ بالستي.

أفاد المكتب أن الحادث أسفر عن تعرض شخص من الجنسية الهندية إلى إصابة بسيطة.

وقال المكتب: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لصاروخ باليستي، مما أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الهندية إلى إصابة بسيطة".

وأهاب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أوالمعلومات غير الموثوقة.