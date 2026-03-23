إعلان

أبوظبي: سقوظ شظايا في منطقة الشوامخ عقب اعتراض صاروخ بالستي

كتب : مصراوي

02:34 ص 23/03/2026

سقوط شظايا في الإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لصاروخ بالستي.

أفاد المكتب أن الحادث أسفر عن تعرض شخص من الجنسية الهندية إلى إصابة بسيطة.

وقال المكتب: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لصاروخ باليستي، مما أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الهندية إلى إصابة بسيطة".

وأهاب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أوالمعلومات غير الموثوقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط شظايا في الإمارات الإمارات هجوم إيراني على الإمارات إيران وأمريكا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

