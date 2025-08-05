هل قصد نونيز وداع ليفربول بهذه الصور.. وما علاقة الهلال السعودي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر المحترف الأوروجواياني بصفوف ليفربول داروين نونيز صورًا عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي فُسرت على إنها وداعًا منه لناديه.

وظهر نونيز بالصور التي نشرها عقب مباراة ليفربول ونظيره أتلتيك بيلباو الإسباني مساء يوم أمس الإثنين وهو يضع يده على شعار ليفربول ويبادل الجمهور التحية.

ليفربول فاز بثلاثية مقابل هدفين وديًا مساء يوم أمس على نظيره أتلتيك بيلباو ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وذيل نونيز صاحب الـ 26 الصور برمز تعبيري لـ "القلب" لتنهال الرسائل الوداعية في التعليقات.

الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، أوضح في وقت سابق أن مسؤولي ليفربول قد منحوا نونيز الإذن للتفاوض بصورة مباشرة مع الهلال السعودي.

ويبحث مسؤولو نادي الهلال، بحسب تقارير صحفية، عن مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد فشل تعاقدهم مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي انضم مؤخرًا من نابولي الإيطالي لصفوف جالاطا سراي والسويدي إيزاك لاعب نيوكاسل القريب من الانتقال لصفوف ليفربول.

اقرأ أيضًا:

"دعها لله".. عدي الدباغ ينشر رسالة طمأنينة قبل إعلان انتقاله للزمالك

كهرباء الإسماعيلي يتعاقد مع "ميسي السويس" (صور)



