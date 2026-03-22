أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كتب : عمرو صالح

10:00 ص 22/03/2026
    الاجزاء المنخفضة من الجبل ظهرت ولم تتاثر بالعاصفة
    العاصفة اثارت الرمال والاتربة والمخلفات
    جبل عتاقة بالكاد يرى بالعين المجردة
    جبل عتاقة بالكاد يرى في السويس
    سحب منخفضة في سماء السويس
    صورة من مدينة السلام تكشف تاثير السحب الكثيفة وحجب رؤية قمة الجبل
    السحب اخفت قمة الحبل
    الجبل احتفى وراء السحب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الإثنين 23 مارس وحتى الجمعة 27 مارس على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الإثنين 23 مارس طقس يسوده اعتدال نسبي خلال ساعات النهار، حيث يكون مائلًا للدفء إلى دافئ على معظم المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس بارد، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وتوقعت الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع احتمالية امتدادها بشكل خفيف إلى بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه بدأ من الثلاثاء 24 مارس وحتى الجمعة 27 مارس من المتوقع أن تشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى ما بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

