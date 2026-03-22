كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الإثنين 23 مارس وحتى الجمعة 27 مارس على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الإثنين 23 مارس طقس يسوده اعتدال نسبي خلال ساعات النهار، حيث يكون مائلًا للدفء إلى دافئ على معظم المناطق، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس بارد، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

وتوقعت الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع احتمالية امتدادها بشكل خفيف إلى بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه بدأ من الثلاثاء 24 مارس وحتى الجمعة 27 مارس من المتوقع أن تشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى ما بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.