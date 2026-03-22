9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)

كتب : ياسمين عزت

09:53 م 22/03/2026
    سينما الشعب بالزقازيق (1)
    سينما الشعب بالزقازيق (2)
    سينما الشعب بالزقازيق (6)
    سينما الشعب بالزقازيق (5)
    سينما الشعب بالزقازيق (4)
    سينما الشعب بالزقازيق (3)

تستقبل سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بعروض سينمائية مميزة تمتد حتى الرابعة صباحًا.

وتطرح السينما تذاكرها بأسعار اقتصادية تبدأ من أربعين جنيهًا فقط في إطار جهود وزارة الثقافة لإتاحة الفن للجميع.

حفلات سينما الشعب

قال أحمد كارم، مدير قصر ثقافة الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن دور العرض تقدم تسع حفلات يومياً. وتبدأ العروض من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة فجراً لتلبية الإقبال الجماهيري المتزايد خلال العيد.

وأضاف كارم أن مواعيد العمل في الأيام العادية تختلف، حيث ينتهي آخر عرض في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. وتمتد العروض استثنائياً خلال الأعياد حتى ساعات الفجر لخدمة المحتفلين.

أسعار سينما الشعب

وأوضح مدير السينما أن الخدمات تُقدم بأسعار اقتصادية لدعم الجمهور، مشيرًا إلى أن تذكرة الدخول تُعد الأرخص في مصر. وتصل أسعار التذاكر في دور العرض البديلة إلى مائة وعشرين جنيهًا للفرد الواحد.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الثقافة لتقديم محتوى ترفيهي هادف بأسعار مناسبة.

وتعمل السينما تحت إدارة الفنان تامر عبد المنعم واللواء خالد اللبان لضمان تقديم تجربة مميزة للجمهور.

تجهيزات سينما الشعب

تتميز قاعة العرض بتجهيزات متكاملة تشمل تهوية جيدة ومقاعد مريحة تتسع لعشرات الأفراد. وتعرض الشاشة أحدث الأعمال السينمائية، ومنها فيلما "برشامة" و"إيجي بيست" لنخبة من نجوم الفن.

وتشهد قاعات العرض بقصر الثقافة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين لمشاهدة الأفلام على مدار أيام عيد الفطر المبارك. وتضمن التجهيزات الحالية تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة بأسعار تنافسية تلائم ميزانية الأسرة المصرية.

أسعار تذاكر سينما الشعب بالزقازيق مواعيد حفلات قصر ثقافة الزقازيق أرخص سينما في مصر للعيد أفلام سينما الشعب عيد الفطر حجز تذاكر سينما بـ 40 جنيها احتفالات العيد بمحافظة الشرقية

