بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج

كتب : محمد جعفر

03:45 م 22/03/2026

علم مصر

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إنها تتابع بشكل يومي أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي، من خلال لجنة متخصصة برئاسة نائب وزير الخارجية، وعضوية مساعد الوزير للشئون القنصلية، والتي تعقد لقاءات يومية بشكل افتراضي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دول الخليج، لمناقشة تطورات الأوضاع وتأثيرها على أوضاع المصريين في تلك الدول.

عبور آلاف الزائرين والمقيمين في دول الخليج

وصرح السفير حداد الجوهري مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن جهود وزارة الخارجية نجحت في عبور آلاف الزائرين والمقيمين في دول الخليج من عدة دول مثل قطر البحرين الكويت العراق، والإمارات، إلى كل من سلطنة عمان والأردن والسعودية لتسهيل عودتهم إلى مصر، إضافة إلى عودة أعداد أخرى في ظل استئناف حركة الطيران بشكل جزئي من بعض الدول، مضيفا بأن أوضاع الجاليات المصرية مطمئنة بشكل عام في كافة دول الخليج والمشرق العربي.

تشكيل مجموعات عمل لتلقي استفسارات المصريين

وأضاف السفير الجوهري بأنه تم تشكيل مجموعات عمل تواصل عملها على مدار الساعة في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دول الخليج والمشرق العربي لتلقي استفسارات المصريين وتقديم كافة سبل الدعم القنصلي لهم، كما تم توجيه البعثات بإبداء أقصى درجات المرونة لتسهيل كافة المعاملات القنصلية للجاليات في تلك الدول لتسهيل أوضاعها وضمان سلامتها.

لا توجد حالات وفيات لمواطنين مصريين نتيجة أعمال عسكرية

وفيما يتعلق بما أثارته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، أشار السفير الجوهري أنه لا توجد حالات وفيات لمواطنين مصريين نتيجة أعمال عسكرية، وأن هناك حالات وفاة محدودة للغاية لمواطنين مصريين لأسباب طبيعية وطبية في بعض الدول، وسيتم شحنها فوراً إلى أرض الوطن عقب استئناف حركة الطيران وفتح الأجواء، مع وجود مساع لنقلها برأ إلى أقرب دولة لشحنها إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع سلطات تلك الدول، مؤكدا على المتابعة المستمرة لأية حالات وفاة والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

