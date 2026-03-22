دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

0 1
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

0 2
18:30

مانشستر سيتي

"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

07:17 م 22/03/2026
    حسن شحاتة من مباراة الزمالك وأوتوهو
    حسن شحاتة
    حسن شحاتة وممدوح عباس

خطف حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والكرة المصرية، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم الفارس الأبيض أمام أوتوهو الكونغولي في الكونفدرالية.

ويلاقي الفارس الأبيض حاليا نظيره أوتوهو الكونغولي، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

حسن شحاتة في مباراة الزمالك وأوتوهو

وظهر حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والمدرب التاريخى للفراعنة فى مدرجات ستاد القاهرة، لدعم الأبيض أمام أوتوهو الكونغولي، في بطولة كأس الكونفدرالية موسم 2025-2026.

ولم يتواجد شحاتة بمفرده في مدرجات ستاد القاهرة، بل حرص أيضًا ممدوح عباس الرئيس الشرفي للفارس الأبيض على الحضور ودعم الفريق أمام أوتوهو بالكونفدرالية.

نتيجة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو

ويخوض الأبيض مباراة اليوم أمام أوتوهو، لديه أفضلية بعدما تعادل في مباراة الذهاب مع الفريق الكونغولي، بنتيجة هدف لكل فريق.

وسيكون الفارس الأبيض على موعد مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، حال تمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية من الكونفدرالية.

ترتيب الزمالك في مجموعته في كأس الكونفدرالية

وكان نادي الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة جمعهم من 6 مباريات، خاضهم في دور المجموعات بالبطولة.


ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
الرئيس اللبناني: إسرائيل تسعى لإقامة منطقة عازلة بالجنوب
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
