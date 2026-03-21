مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تقام اليوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، سواء كانت مباريات في بطولات قارية أو في دوريات أوروبية وعالمية.

وتشهد مباريات اليوم، الكثير من المباريات القوية التي تحظى بجماهيرية كبيرة، لعل أبرزها مباراة النادي الأهلي أمام الترجي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

المقاولون العرب ضد بتروجيت، 5 مساءً، "أون سبورت 1"

غزل المحلة ضد البنك الأهلي، 8 مساءً، "أون سبورت 1"

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

برايتون ضد ليفربول، 2.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

فولهام ضد بيرنلي، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

إيفرتون ضد تشيلسي، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

ليدز ضد برينتفورد، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

إلتشي ضد ريال مايوركا، 3 مساءً، 3 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

إسبانيول ضد خيتافي، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3"

أوساسونا ضد جيرونا، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

ليفانتي ضد ريال أوفييدو، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

إشبيلية ضد فالنسيا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بارما ضد كريمونسي، 4 مساءً

ميلان ضد تورينو، 7 مساءً

يوفنتوس ضد ساسولو، 9.45 دقيقة مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

تولوز ضد لوريان، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

أوكسير ضد ستاد بريست، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

نيس ضد باريس سان جيرمان، 10.5 دقائق مساءً، "بي إن سبورتس 1"

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فولفسبورج ضد فيردر بريمن، 4.30 مساءً

هايدنهايم ضد باير ليفركوزن، 4.30 مساءً

كولن ضد بروسيا مونشنجلادباخ، 4.30 مساءً

بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، 4.30 مساءً

بوروسيا دورتموند ضد هامبورج، 7.30 مساءً

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

بيراميدز ضد الجيش الملكي، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

الأهلي ضد الترجي، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية اليوم

شباب بلوزداد ضد المصري البورسعيدي، "بي إن سبورتس 6"

