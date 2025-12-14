قناة الرياضية السعودية تكشف موعد زيارة محمد صلاح إلى جدة

"هل كان ثمنًا لصمتك؟".. هجوم متبادل بين ريو فيرديناند وجيمي كاراجر بسبب

كشف القناة الرياضية السعودية عن زيارة لم تكشف تفاصيلها للنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح إلى مدينة جدة.

وذكرت القناة الرياضية السعودية مساء أمس السبت:"بحسب مصادر خاصة لبرنامج في 90 سيتواجد اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في مدينة جدة خلال هذا الأسبوع، وذلك في زيارة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن".

وتربط تقارير صحفية سعودية وعالمية اسم محمد صلاح بمفاوضات مع ناديي الهلال ـ مقره العاصمة الرياض ـ والاتحاد ـ مقره جدة ـ في السعودية.

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

ويمر محمد صلاح بأزمة مع مسؤولي نادي ليفربول ومدرب فريقه أرني سلوت بعد تصريحاته ضدهما على خلفية جلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية ليتم استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا قبل أن يعود في مباراة برايتون مساء أمس.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول موسم 2025/26

محمد صلاح شارك خلال الموسم الحالي بقميص ليفربول بـ 20 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 خلال 1588 دقيقة لعب.

