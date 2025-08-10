مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدرع الخيرية

كريستال بالاس

- -
17:00

ليفربول

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

جميع المباريات

إعلان

9 صور ترصد تقديم نادي الهلال لصفقة نونيز

03:41 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 10 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن نادي الهلال السعودي مساء يوم أمس السبت التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نونيز القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي انضم عقب إعلان الصفقة لمعسكر فريق الهلال بألمانيا للاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025/26.

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23.

وشارك المهاجم الأورجواياني الدولي بقميص ليفربول خلال الموسم الماضي بـ 47 مباراة تمكن خلالها من المساهمة بـ 14 هدفًا بواقع تسجيل 7 أهداف وصناعة 7 أهداف أخرى خلال 2038 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:
نجم الزمالك السابق: "أفشة مش قادر وإمام عاشور سبب تراجع الأهلي"

الموعد والقناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي صفقات الهلال السعودي نونيز ليفربول الانتقالات الصيفية صفقات الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟