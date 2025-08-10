9 صور ترصد تقديم نادي الهلال لصفقة نونيز

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن نادي الهلال السعودي مساء يوم أمس السبت التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نونيز القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي انضم عقب إعلان الصفقة لمعسكر فريق الهلال بألمانيا للاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2025/26.

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23.

وشارك المهاجم الأورجواياني الدولي بقميص ليفربول خلال الموسم الماضي بـ 47 مباراة تمكن خلالها من المساهمة بـ 14 هدفًا بواقع تسجيل 7 أهداف وصناعة 7 أهداف أخرى خلال 2038 دقيقة لعب.

