مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

إعلان

بدون صلاح.. ليفربول يسقط أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد خيري

04:58 م 21/03/2026

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى ليفربول خسارة مفاجئة أمام برايتون بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وأُقيمت المباراة على ملعب فالمر ستاديوم، في ظل غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب معاناته من إجهاد عضلي تعرض له خلال مواجهة فريقه السابقة أمام جالاتا سراي.

أحداث المباراة:

افتتح داني ويلبيك التسجيل مبكرًا لصالح برايتون في الدقيقة 14، بعد رأسية قوية سكنت شباك الحارس.

ورد ليفربول سريعًا عبر ميلوش كيركيز، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 30 بتسديدة مميزة من فوق الحارس.

وفي الشوط الثاني، عاد ويلبيك ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 56، مستغلًا تمريرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك، مؤكدًا تفوق فريقه.

موقف الفريقين في جدول الترتيب:

رفع برايتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن
تجمد رصيد ليفربول عند 49 نقطة في المركز الخامس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طلعت جدتها".. القصة الكاملة لصورة سيدة وطفلة فاقدة الوعي بالقاهرة

الرئيس السيسي يصل السعودية لتعزيز التعاون ومواجهة التصعيد الإيراني
تناوله في العيد.. طعام يخفض الكوليسترول ويحميك من السكري ويقوي قلبك

ماييلي وناصر ماهر.. تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي

"أبوها بيدعي لها من الجنة".. ريهام عبد الغفور تكشف عن سر نجاح "حكاية نرجس"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان