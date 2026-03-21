بدون صلاح.. ليفربول يسقط أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تلقى ليفربول خسارة مفاجئة أمام برايتون بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وأُقيمت المباراة على ملعب فالمر ستاديوم، في ظل غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب معاناته من إجهاد عضلي تعرض له خلال مواجهة فريقه السابقة أمام جالاتا سراي.

أحداث المباراة:

افتتح داني ويلبيك التسجيل مبكرًا لصالح برايتون في الدقيقة 14، بعد رأسية قوية سكنت شباك الحارس.

ورد ليفربول سريعًا عبر ميلوش كيركيز، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 30 بتسديدة مميزة من فوق الحارس.

وفي الشوط الثاني، عاد ويلبيك ليخطف هدف الفوز في الدقيقة 56، مستغلًا تمريرة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك، مؤكدًا تفوق فريقه.

موقف الفريقين في جدول الترتيب:

رفع برايتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن

تجمد رصيد ليفربول عند 49 نقطة في المركز الخامس