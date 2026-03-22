أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأحد مصرع ستة أشخاص إثر حادث سقوط طائرة مروحية في مياه الدولة الإقليمية، وفق بيان رسمي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية على المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على ستة من سبعة كانوا على متنها وقد تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم.

وأضافت أن الفرق المختصة لاتزال تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير.

كانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في منشور على حسابها في "إكس" فجر اليوم، تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة.