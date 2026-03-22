اختتمت اليوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، مباريات إياب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وأقيمت اليوم مباراتين في بطولة نصف نهائي دوري الأبطال، الأولى بين ستاد مالي وصن داونز الجنوب أفريقي والثانية بين نهضة بركان المغربي والهلال السوداني.

نتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وضمن الرباعي، الترجي التونسي، الجيش الملكي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي، التأهل إلى نصف نهائي البطولة، حيث تخطى الترجي الأهلي بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

وتأهل فريق الجيش الملكي لنصف النهائي، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف لهدفين بمجموع المباراتين، بالنتيجة ذاتها تأهل صن داونز الجنوب أفريقي، بعد الفوز على ستاد مالي بمجموع المباراتين أيضًا.

وخطف فريق نهضة بركان المغربي بصعوبة بالغة من نظيره الهلال السوداني، بعد تخطيه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وسنكون على موعد مع مواجهة قوية في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حينما يلتقي الترجي التونسي مع فريق صن داونز في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، سيلتقي فريق نهضة بركان المغربي مع الجيش الملكي، في الدور ذاته، لتضمن الكرة المغربية مقعدا في نهائي بطولة دوري الأبطال.

