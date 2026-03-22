الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

أوتوهو أويو

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

1 1
21:00

أولمبيك آسفي

كأس كاراباو

أرسنال

0 2
18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

فاركو

"بعد اكتمال عقد المتأهلين".. مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

09:11 م 22/03/2026 تعديل في 09:29 م
    مباراة الأهلي والترجي (15) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (13) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (10) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (8) (1)
    مباراة الأهلي والترجي (11) (1)
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (9)
    لقطات من مباراة بيراميدز والجيش الملكي (10)
    بيراميدز والجيش الملكي (1)
    بيراميدز والجيش الملكي
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (3) (2)
    الأهلي والجيش الملكي
    الأهلي والجيش الملكي

اختتمت اليوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، مباريات إياب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وأقيمت اليوم مباراتين في بطولة نصف نهائي دوري الأبطال، الأولى بين ستاد مالي وصن داونز الجنوب أفريقي والثانية بين نهضة بركان المغربي والهلال السوداني.

نتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وضمن الرباعي، الترجي التونسي، الجيش الملكي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي، التأهل إلى نصف نهائي البطولة، حيث تخطى الترجي الأهلي بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف لهدفين بمجموع المباراتين.

وتأهل فريق الجيش الملكي لنصف النهائي، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف لهدفين بمجموع المباراتين، بالنتيجة ذاتها تأهل صن داونز الجنوب أفريقي، بعد الفوز على ستاد مالي بمجموع المباراتين أيضًا.

وخطف فريق نهضة بركان المغربي بصعوبة بالغة من نظيره الهلال السوداني، بعد تخطيه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وسنكون على موعد مع مواجهة قوية في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حينما يلتقي الترجي التونسي مع فريق صن داونز في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، سيلتقي فريق نهضة بركان المغربي مع الجيش الملكي، في الدور ذاته، لتضمن الكرة المغربية مقعدا في نهائي بطولة دوري الأبطال.

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية
"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
