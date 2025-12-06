3 شروط.. ناد أوروبي يهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

كشفت شبكة "anfieldindex" الإنجليزية، مفاجأة بشأن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد انتشار أنباء عن اهتمام أحد أندية الدوري السعودي به.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف 2027، إلا أن هذا الموسم شهد تراجعًا في أداء الدولي المصري، كما أنه ظل على دكة البدلاء لمباراتين متتاليتين لأول مرة في تاريخه.

وذكرت الشبكة أن أحد أندية أوروبا مستعد لمنح صلاح فرصة لمواصلة مسيرته بالقارة العجوز، وهذا النادي هو جالطة سراي التركي.

وأضافت: "جالطة سراي لديه اهتمام بضم محمد صلاح، ويحضر عرضًا رسميًا منذ عدة أسابيع، متشجعًا بغيابه عن التشكيل الأساسي لليفربول مؤخرًا وتراجع مستواه في "الأنفيلد"، وسيكون هذا العقد بدعم من الشركاء التجاريين للنادي".

وواصلت: "اهتمام جالطة سراي بمحمد صلاح ازداد بعد مباراتهما في دوري أبطال أوروبا في شهر سبتمبر الماضي، وسيعتمد الأمر على قدرة النادي التركي على تقديم عرضٍ بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، ورغبة صلاح في بدء فصل جديد".

واختتمت الشبكة: "جالطة سراي يرى أن ليفربول منفتح على التفاوض وبيع محمد صلاح، مقارنة بالسنوات الماضية، ويمكن أن تتم الصفقة في يناير المقبل، لكنها تعتمد على 3 شروط".

