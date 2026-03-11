ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي والتي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية ريال مدريد اللاعب فالفيردي في الدقائق 20، 27، 42، ليمنح الميرنجي فوزًا هامًا قبل مباراة الإياب.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش

خط الهجوم: براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور



تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.

خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

مجريات مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي

الدقيقة 6: هجمة لصالح مانشستر سيتي وصلت عند برناردو سيلفا سددها قوية داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع ثم ارتدت إلى أنطوان سيمينو سددها قوية لكن كورتوا تصدى لها بثبات

الدقيقة 20: فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد

الدقيقة 27: فالفيردي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد

الدقيقة 35: خطأ لصالح مانشستر سيتي بالقرب من منطقة جزاء ريال مدريد.

الدقيقة 43: فالفيردي يسجل الهدف الثالث للريال.

الدقيقة 45+1: انتهاء الشوط الأول بتقدم الريال بثلاثية نظيفة.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 50: عرضية لصالح مانشستر سيتي من داخل منطقة الجزاء تمر من أمام مرمى كورتوا إلى خارج الملعب

الدقيقة 56: الحكم يشهر بطاقة صفراء لدوناروما.

الدقيقة 58: فينسيوس يهدر ضربة الجزاء بعد ان سددها على يسار دوناروما الذي تصدى لها لينقذ مرماه من هدف جديد.

الدقيقة 66: تسديدة من فينسيوس من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار دوناروما إلى خارج الملعب.

الدقيقة 78: تسديدة من دوكو لاعب مانشستر سيتي لكن كرته اصطدمت في روديجير.

الدقيقة 90: نهاية المباراة بفوز الريال بثلاثية نظيفة