الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

التعاون

فيديو أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

12:47 ص 12/03/2026 تعديل في 12:47 ص

ريال مدريد

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب فيديريكو فالفيردي هاتريك لصالح فريقه ريال مدريد في مرمى مانشستر سيتي في الدقائق الـ 20، 27 ، 42 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على نظيره فريق مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ويذكر أن ريال مدريد قد يواجه نظيره فريق مانشستر سيتي في إياب دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا

