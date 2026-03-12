فيديو أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب فيديريكو فالفيردي هاتريك لصالح فريقه ريال مدريد في مرمى مانشستر سيتي في الدقائق الـ 20، 27 ، 42 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على نظيره فريق مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ويذكر أن ريال مدريد قد يواجه نظيره فريق مانشستر سيتي في إياب دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

