"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

نفدت تذاكر المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، بشكل كامل، وذلك بعد وقت قصير من طرحها للجماهير.

ويستضيف الترجي نظيره الأهلي مساء الأحد المقبل على ملعب ملعب حمادي العقربي برادس، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وذكرت الشركة المسؤولة عن طرح التذاكر أن جميع المقاعد المخصصة للمباراة تم بيعها بالكامل، بعد طرحها رسميًا قبل يومين، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على حضور المواجهة.

نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في 24 ساعة

وأفادت تقارير صحفية تونسية بأن تذاكر اللقاء نفدت خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، ما يعكس حجم الاهتمام الجماهيري بالمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت السلطات الأمنية في تونس قد وافقت على حضور 35 ألف مشجع في مدرجات ملعب رادس خلال المباراة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما ينذر بأجواء جماهيرية حماسية في القمة المنتظرة.