مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
19:45

أرسنال

الدوري المصري

إنبي

- -
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي

كتب : محمد خيري

11:46 ص 11/03/2026

الأهلي والترجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفدت تذاكر المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، بشكل كامل، وذلك بعد وقت قصير من طرحها للجماهير.

ويستضيف الترجي نظيره الأهلي مساء الأحد المقبل على ملعب ملعب حمادي العقربي برادس، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وذكرت الشركة المسؤولة عن طرح التذاكر أن جميع المقاعد المخصصة للمباراة تم بيعها بالكامل، بعد طرحها رسميًا قبل يومين، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على حضور المواجهة.

نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في 24 ساعة

وأفادت تقارير صحفية تونسية بأن تذاكر اللقاء نفدت خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، ما يعكس حجم الاهتمام الجماهيري بالمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت السلطات الأمنية في تونس قد وافقت على حضور 35 ألف مشجع في مدرجات ملعب رادس خلال المباراة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما ينذر بأجواء جماهيرية حماسية في القمة المنتظرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الترجي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة رمضانية.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بإطلالة رمضانية.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها
صباح الأربعاء.. إيران تستهدف 3 سفن بصواريخ في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

صباح الأربعاء.. إيران تستهدف 3 سفن بصواريخ في مضيق هرمز
"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟
رياضة محلية

"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟
أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد