آرسنال يتعادل إيجابيًا أمام باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد السلام

10:07 م 11/03/2026
حسم التعادل الإيجابي مواجهة أرسنال وبايرن ليفركوزن بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح روبرت أندريخ التسجيل لصالح بايرن ليفركوزن مع بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 46، ليمنح فريقه التقدم في المباراة.

وظل الفريق الألماني محافظا على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح كاي هافيرتز في إدراك هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين الفريقين في لقاء الإياب يوم الثلاثاء 17 مارس، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان أرسنال قد تأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري الأبطال برصيد 24 نقطة، بينما بلغ بايرن ليفركوزن هذا الدور عقب فوزه على أولمبياكوس اليوناني في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن دوري أبطال أوروبا

