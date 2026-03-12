مباريات الأمس
دوري أوروبي وسعودي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:00 ص 12/03/2026
تقام اليوم الخميس الموافق 12 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليل أمام نظيره أستون فيلا في الدوري الأوروبي، ومباراة روما امام بولونيا في الدوري الأوروبي أيضا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

بولونيا ضد روما - 7:45 مساء - بي إن سبورت 2

شتوتجارت ضد بورتو - 7:45 مساء - بي إن سبورت

باناثينيكوس ضد ريال بيتيس - 7:45 مساء - بي إن سبورت

ليل ضد أستون فيلا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

جينك ضد فرايبورج - 10:00 مساء - بي إن سبورت

فيرينتسفاروشي ضد سبورتينج براجا - 10:00 مساء - بي إن سبورت

نوتنجهام فورست ضد ميتيلاند - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

سيلتا فيجو ضد أولمبيك ليون - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

النجمة ضد ضمك - 9:00 مساء - ثمانية

نيوم ضد التعاون - 9:00 مساء - ثمانية

الحزم ضد الخلود - 9:00 مساء - ثمانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري الأوروبي

