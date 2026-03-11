مباريات الأمس
بيدرو أساسياً.. تشكيل تشيلسي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

09:23 م 11/03/2026 تعديل في 09:25 م

خلال مباراة تشيلسي وبيرنلي (4)

أستقر الإنجليزي ليام روسينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره فريق باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض خلال السطور التالية تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:


حراسة المرمى: يورجنسن

الدفاع: كوكوريلا – تشالوباه – فوفانا – غوستو

الوسط: إنزو فرنانديز – كايسيدو – جيمس – كول بالمر

الهجوم: جواو بيدرو – بيدرو نيتو

