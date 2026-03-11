مباريات الأمس
أحدهم تعرض لارتجاج في المخ.. 3 إصابات تضرب بايرن ميونخ بعد سداسية أتالانتا

كتب : محمد عبد السلام

08:38 م 11/03/2026
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تطورات الحالة الطبية لثلاثة من لاعبيه، بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة أتالانتا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق البافاري قد حقق فوزا كبيرا على نظيره الإيطالي بنتيجة 6-1، في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

وكشف النادي في بيان رسمي عن تأكد غياب الثلاثي ألفونسو ديفيز وجوناس أوربيج وجمال موسيالا خلال الفترة المقبلة، بعدما تعرضوا لإصابات مختلفة في اللقاء الأخير.

وأوضح البيان أن ديفيز يعاني من شد عضلي في أوتار الركبة اليمنى، بينما تعرض الحارس أوربيج لارتجاج في المخ خلال المباراة، أما موسيالا، فقد أظهرت الفحوصات الطبية تجدد الآلام في الكاحل، وهي الإصابة التي كان يعاني منها اللاعب منذ الصيف الماضي.

وأشار النادي إلى أن اللاعبين الثلاثة خضعوا لفحوصات طبية شاملة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تحديد برنامج العلاج والتأهيل المناسب لكل لاعب خلال المرحلة المقبلة.

بايرن ميونخ إصابات بايرن ميونخ

