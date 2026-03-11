شاهد بالفيديو.. لاعب يعتدي على حكم بعد طرده

أعلن الإسباني أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي للفريق الملكي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش

خط الهجوم: براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور

ويغيب عن الفريق الملكي 7 لاعبين، وهم مبابي، جود بيلينجهام، كاريراس، ميليتاو، ألابا، سيبايوس، رودريجو.

يذكر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.