مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

1 1
19:45

أرسنال

الدوري المصري

إنبي

- -
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

أربيلوا يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

08:51 م 11/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (8) (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (5) (1)
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد والسيتي (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الإسباني أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي للفريق الملكي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش

خط الهجوم: براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور

ويغيب عن الفريق الملكي 7 لاعبين، وهم مبابي، جود بيلينجهام، كاريراس، ميليتاو، ألابا، سيبايوس، رودريجو.

يذكر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العوضي يوجه اعتذار للجمهور بسبب حلقات "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

العوضي يوجه اعتذار للجمهور بسبب حلقات "علي كلاي"
بالصور.. إنجي كيوان تنشر كواليس "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبدالعزيز وكريم
دراما و تليفزيون

بالصور.. إنجي كيوان تنشر كواليس "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبدالعزيز وكريم
من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
دراما و تليفزيون

من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل والقدس وانفجار هائل في حيفا
شئون عربية و دولية

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل والقدس وانفجار هائل في حيفا
رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها