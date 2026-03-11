الهدف الأول.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد؟

شاهد بالفيديو.. لاعب يعتدي على حكم بعد طرده

وزير الرياضة الإيراني يثير الشكوك حول مشاركة بلاده في مونديال 2026

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بايرن ليفركوزن، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري ابطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبيريتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - فيكتور جيوكيريس