مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
21:30

مودرن سبورت

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

0 0
19:45

أرسنال

الدوري المصري

إنبي

- -
21:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد السلام

07:39 م 11/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (4)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بايرن ليفركوزن، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري ابطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبيريتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - فيكتور جيوكيريس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح

العوضي يوجه اعتذار للجمهور بسبب حلقات "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

العوضي يوجه اعتذار للجمهور بسبب حلقات "علي كلاي"
حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة لترشيد الكهرباء.. وتحديد موعد إجازة عيد الفطر
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| قرارات جديدة لترشيد الكهرباء.. وتحديد موعد إجازة عيد الفطر
113 مليون جنيه إسترليني.. خسائر ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

113 مليون جنيه إسترليني.. خسائر ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح
رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها