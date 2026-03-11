أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
كتب : محمد عبد السلام
أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بايرن ليفركوزن، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري ابطال أوروبا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء، وتقام المباراة على ملعب باي أرينا معقل ليفركوزن.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي
خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبيريتشي إيزي
خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - فيكتور جيوكيريس