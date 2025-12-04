أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعاد منتخب فلسطين رقمًا قياسيًا له بتاريخ مشاركاته ببطولة كأس العرب حين تعادل مع نظيره التونسي.

نتيجة مباراة فلسطين وتونس

منتخب فلسطين كان قد تعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره التونسي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويأتي التعادل بعدما قص منتخب فلسطين شريط مبارياته بالنسخة الجارية من البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره القطري.

وأعاد بذلك منتخب فلسطين رقم قياسي له، حسبما أوردت منصة سوفا سكور للإحصائيات، إذ فاز في مباراة وتعادل في ثانية بعدما حقق ذلك قبل 59 عامًا وبالتحديد بنسخة 1966 حين تعادل في الجولة الأولى سلبيًا أمام ليبيا ثم خسر في الجولة الثانية بسبعة أهداف دون رد أمام اليمن قبل الفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره السوري في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

موعد مباراة منتخب فلسطين وسوريا في كأس العرب

وينتظر المنتخب الفلسطيني مباراة حاسمة أمام نظيره السوري عند السابعة من مساء يوم الأحد المقبل في ختام دور المجموعات إذ يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل مباشرة إلى الدور التالي.

وحال تحقيق ذلك سيكسر رقمه بنسخة 1966 من بطولة كأس العرب وسيصبح تخطى رصيد 4 نقاط في دور المجموعات.

