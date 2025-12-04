"على طريق أبو تريكة".. احتفال قوي من مدرب منتخب فلسطين بعد التعادل مع تونس

حرص النجم الفلسطيني وسام أبو علي، على دعم منتخب بلاده من مدرجات ملعب لوسيل، خلال مواجهة منتخب تونس، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ببطولة كأس العرب.

وشارك أبو علي العديد من الصور، خلال تواجده في مدرجات ملعب لوسيل لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام تونس، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وظهرت علامات السعادة الكبيرة على وسام أبو علي، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، واقتراب منتخب بلاده من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، كان قد حسم نتيجة مباراة فلسطين وقطر، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، حيث نجح منتخب فلسطين في العودة بالنتيجة، من التأخر بهدفين دون مقابل إلى التعادل.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب فلسطين رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، فيما جاء منتخب تونس في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، وفي انتظار المباراة الأخرى في المجموعة بين قطر وسوريا.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 4 منتخبات، هم: "تونس، قطر، فلسطين وسوريا".

