كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

كارلوس كيروش يستعين بـ "لاب توب" و"آيباد" لإثبات خطأ تحكيمي بمباراة عمان والسعودية (فيديو)

كتب : مصطفى الجريتلي

08:30 ص 03/12/2025

كارلوس كيروش

استعان المدير الفني البرتغالي لمنتخب عمان، كارلوس كيروش بـ "لاب توب" و "آيباد" خلال ظهوره عقب مباراتهم أمام السعودية في كأس العرب للحديث عن تعرضهم لخطأ تحكيمي.

نتيجة مباراة عمان والسعودية

وخسر منتخب عمان بهدفين مقابل هدف على يد نظيره السعودي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العرب 2025.

وظهر كارلوس كيروش بـ "آيباد" خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الذي غادره مبكرًا ليعرض لقطة تدخل علي مجرشي لاعب المنتخب السعودي على لاعب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء.

ولم يكتفِ بذلك بل ظهر كيروش ـ الذي سبق ودرب منتخب مصر ـ بلاب توب خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة لإثبات الأمر ذاته.

كارلوس كيروش منتخب عمان منتخب السعودية نتيجة مباراة عمان والسعودية كأس العرب

