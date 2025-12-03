استعان المدير الفني البرتغالي لمنتخب عمان، كارلوس كيروش بـ "لاب توب" و "آيباد" خلال ظهوره عقب مباراتهم أمام السعودية في كأس العرب للحديث عن تعرضهم لخطأ تحكيمي.

نتيجة مباراة عمان والسعودية

وخسر منتخب عمان بهدفين مقابل هدف على يد نظيره السعودي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العرب 2025.

وظهر كارلوس كيروش بـ "آيباد" خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الذي غادره مبكرًا ليعرض لقطة تدخل علي مجرشي لاعب المنتخب السعودي على لاعب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء.

كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان يخرج جهاز ايباد ويستعرض لقطات من مواجهة السعودية وعمان



مع الأسف أن تعمل، ويأتي مثل هذا الحكم ويغفل ويتجاهل مثل هذه اللقطة لاعب المنتخب السعودي كان يستحق الطرد، هدف المنتخب السعودي الثاني كان يحتاج مراجعة عموما تهانينا للمنتخب السعودي

ولم يكتفِ بذلك بل ظهر كيروش ـ الذي سبق ودرب منتخب مصر ـ بلاب توب خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة لإثبات الأمر ذاته.





مدرب المنتخب العماني يحضر جهاز لاب توب إلى الميكس زون مكان المقابلات الصحفية



ويستعرض لقطة تدخل بوشل ويطالب بالطرد



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Wi9Yzw7Yx5 — حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) December 2, 2025

