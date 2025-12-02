نجوم الأهلي وإيهاب توفيق.. لقطة طريفة في مباراة مصر والكويت

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

ترتيب منتخب مصر بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

شهدت مباراة مصر والكويت، المقامة حاليًا في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب، لقطة طريفة، عندما أهدر إسلام عيسى فرصة محققة للفراعنة.

ويتقدم منتخب الكويت على مصر بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا على استاد لوسيل، في أولى جولات البطولة.

وعندما أهدر إسلام عيسى الهدف، ذهبت عدسات الكاميرات إلى المدرجات، التي ظهر فيها الفنان المصري مصطفى غريب، والمغني إيهاب توفيق، وثنائي الأهلي السابق أحمد الشيخ، والقطري يوسف أيمن.

وقال خالد الحدي، معلّق مباراة الكأس، مازحًا: "مصطفى غريب، أوعى تكون عربي (شخصيته في مسلسل أشغال شقة)، كده المنتخب مش هيسجل، وإيهاب توفيق تترجّى فيا".

اقرأ أيضًا:

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)



"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك



