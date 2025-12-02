مباريات الأمس
نجوم الأهلي وإيهاب توفيق.. لقطة طريفة في مباراة مصر والكويت

كتب : هند عواد

06:21 م 02/12/2025
    أحمد الشيخ ويوسف أيمن ومصطفى غريب وإيهاب توفيق من مباراة مصر والكويت
    أحمد الشيخ ويوسف أيمن ومصطفى غريب وإيهاب توفيق من مباراة مصر والكويت (4)
    أحمد الشيخ ويوسف أيمن ومصطفى غريب وإيهاب توفيق من مباراة مصر والكويت
    أحمد الشيخ ويوسف أيمن ومصطفى غريب وإيهاب توفيق من مباراة مصر والكويت
    أحمد الشيخ ويوسف أيمن ومصطفى غريب وإيهاب توفيق من مباراة مصر والكويت
    أحمد الشيخ ويوسف أيمن ومصطفى غريب وإيهاب توفيق من مباراة مصر والكويت

شهدت مباراة مصر والكويت، المقامة حاليًا في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب، لقطة طريفة، عندما أهدر إسلام عيسى فرصة محققة للفراعنة.

ويتقدم منتخب الكويت على مصر بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا على استاد لوسيل، في أولى جولات البطولة.

وعندما أهدر إسلام عيسى الهدف، ذهبت عدسات الكاميرات إلى المدرجات، التي ظهر فيها الفنان المصري مصطفى غريب، والمغني إيهاب توفيق، وثنائي الأهلي السابق أحمد الشيخ، والقطري يوسف أيمن.

وقال خالد الحدي، معلّق مباراة الكأس، مازحًا: "مصطفى غريب، أوعى تكون عربي (شخصيته في مسلسل أشغال شقة)، كده المنتخب مش هيسجل، وإيهاب توفيق تترجّى فيا".

مباراة مصر والكويت كأس العرب منتخب مصر الثاني منتخب الكويت

